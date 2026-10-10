Хирург Разаханова: попадание тромба в легочную артерию может привести к смерти

Врач назвала 10 факторов, способствующих тромбозу Хирург Разаханова: попадание тромба в легочную артерию может привести к смерти

Москва10 окт Вести.Тромбоз глубоких вен - одно из самых распространенных сосудистых заболеваний, которое при попадании тромба в легочную артерию может вызвать смерть. Хирург Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Альбина Разаханова в интервью NEWS.ru назвала 10 факторов, провоцирующих образование тромбов.

Тревожные симптомы тромбоза – это односторонний отек ноги, тянущая или распирающая боль в голени или бедре, покраснение и уплотнение по ходу вены, повышение температуры кожи в области отека. Нельзя массировать ногу, греть ее или пытаться «размять» тромб — это может спровоцировать отрыв сгустка. Если присоединились одышка, боль в груди, кашель с кровью, резкая слабость - срочно вызывайте скорую помощь советует врач

Доктор Разаханова назвала десять факторов, способствующих тромбозу.

Длительная неподвижность. Когда человек часами сидит в одном положении -- в самолете, поезде или автомобиле - мышцы голени не сокращаются и перестают помогать венам толкать кровь вверх. Необходимо вставать и ходить каждый час или хотя бы сгибать и разгибать стопы.

Сидячая работа. Надо вставать и разминаться хотя бы на минуту каждые полчаса.

Обезвоживание. Когда организму не хватает жидкости, объем плазмы крови уменьшается, кровь становится более густой и вязкой. Необходимо пить 1,5–2 литра чистой воды в день.

Курение. Никотин и другие компоненты табачного дыма повреждают внутреннюю выстилку сосудов и там легче формируется тромб. Единственный способ борьбы – бросить курить.

Избыточный вес. Лишний вес создает дополнительное давление на вены малого таза и нижних конечностей, что затрудняет венозный возврат. Надо постепенно снижать массу тела.

Гормональные препараты. Гормоны повышают уровень эстрогена, который увеличивает концентрацию факторов свертывания крови и снижает активность естественных антикоагулянтов. Перед назначением гормональных препаратов надо обсудить с врачом все факторы риска.

Варикоз вен. Расширенные вены имеют измененную стенку и дисфункциональные клапаны, что создает идеальные условия для замедления кровотока и застоя. Надо регулярно наблюдаться у флеболога и носить компрессионный трикотаж.

Онкология. Опухоли меняют состав крови: повышают уровень факторов свертывания, выделяют вещества, активирующие тромбообразование, а некоторые виды химиотерапии дополнительно усиливают этот эффект.

Возраст. С годами сосуды теряют эластичность, кровь становится гуще, а венозные клапаны изнашиваются. После 40 лет надо проходить ежегодную диспансеризацию.

Наследственная тромбофилия. Это генетически обусловленная предрасположенность к тромбообразованию.