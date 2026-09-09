Москва9 сен Вести.Санитарные требования, принятые в России, стали основой для подготовки специалистов вьетнамской лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии запуска лаборатории в Ханое.

Глава государства особо отметил, что российские требования – одни из лучших в мире. В частности, новая лаборатория оснащена современными системами фильтрации и дезинфекции.

При обучении вьетнамского персонала в лаборатории были взяты за образец санитарные требования, действующие в России и являющиеся одними из наиболее высоких и лучших в мире … Уверен, что Ханойская лаборатория станет значимой составной частью Тропического центра, органично впишется в его работу и будет укреплять научный потенциал отметил президент РФ

Также Путин добавил, что в лаборатории установлено инновационное оборудование, которое позволяет проводить молекулярно-генетические и вирусологические исследования. Подобная техника дает возможность своевременно выявлять опасные инфекции и создавать препараты для борьбы с ними.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что новая лаборатория станет основой биологического суверенитета Вьетнама, пишет агентство ТАСС. У страны появится собственный потенциал для борьбы с опасными инфекциями, добавила она.