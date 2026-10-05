Москва5 октВести.Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила на пленарной сессии III Международного форума "Биопром", какие новые вакцины вскоре появятся в России. Об этом сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе была зарегистрирована первая аллерговакцина против пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии, сейчас уже на походе вторая вакцина от аллергии на амброзиюсказала Скворцова
Глава ФМБА добавила, что также сейчас разрабатываются вакцины против менингококка и, соответственно, менингита, который он вызывает, а также тропической лихорадки денге. Кроме того, представлена персонализированная вакцина для терапии колоректального и других видов рака. А в настоящий момент активно ведется работа над лекарством от глиобластомы.
III Международный форум "Биопром" проходит в Геленджике 5-6 октября, его главная тема - "Экосистема высокого качества жизни".
Ранее академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал россиян прививаться от трех новых штаммов гриппа, волна которых ожидается уже этой осенью.