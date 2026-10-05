Скворцова рассказала о вакцинах от аллергии и рака

Глава ФМБА рассказала о новых российских вакцинах Скворцова рассказала о вакцинах от аллергии и рака

Москва5 окт Вести.Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила на пленарной сессии III Международного форума "Биопром"​​​, какие новые вакцины вскоре появятся в России. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе была зарегистрирована первая аллерговакцина против пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии, сейчас уже на походе вторая вакцина от аллергии на амброзию сказала Скворцова

Глава ФМБА добавила, что также сейчас разрабатываются вакцины против менингококка и, соответственно, менингита, который он вызывает, а также тропической лихорадки денге. Кроме того, представлена персонализированная вакцина для терапии колоректального и других видов рака. А в настоящий момент активно ведется работа над лекарством от глиобластомы.

III Международный форум "Биопром" проходит в Геленджике 5-6 октября, его главная тема - "Экосистема высокого качества жизни".

Ранее академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал россиян прививаться от трех новых штаммов гриппа, волна которых ожидается уже этой осенью.