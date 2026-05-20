Москва20 маяВести.Скончалась крымская журналистка и писательница Наталья Астахова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское отделение Союза журналистов России.
Да. Это правда. Наталья Астахова умерла на 74-м году жизниуточнил источник
Наталья Астахова закончила факультет журналистики МГУ. В 1988 году начала работать в газете "Крымская правда". Астахова - заслуженный журналист Крыма, автор прозаических произведений, в том числе сборника фантастических рассказов "Письма с Земли". Ее книги были переведены на иностранные языки.