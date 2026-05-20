Крымская журналистка Наталья Астахова скончалась на 74-м году жизни

Не стало крымской писательницы и журналистки Натальи Астаховой Крымская журналистка Наталья Астахова скончалась на 74-м году жизни

Москва20 мая Вести.Скончалась крымская журналистка и писательница Наталья Астахова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское отделение Союза журналистов России.

Да. Это правда. Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни уточнил источник

Наталья Астахова закончила факультет журналистики МГУ. В 1988 году начала работать в газете "Крымская правда". Астахова - заслуженный журналист Крыма, автор прозаических произведений, в том числе сборника фантастических рассказов "Письма с Земли". Ее книги были переведены на иностранные языки.