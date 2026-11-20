Татарский тележурналист и писатель Индус Сирматов скончался на 90-м году жизни

Не стало татарского тележурналиста и писателя Индуса Сирматова Татарский тележурналист и писатель Индус Сирматов скончался на 90-м году жизни

Москва20 ноя Вести.Ушел из жизни заслуженный работник культуры ТАССР, тележурналист, писатель, ветеран ГТРК "Татарстан" Индус Сирматов. Об этом сообщает информационная служба "Вести".

Сирматов родился 11 марта 1937 года, окончил Елабужский педагогический институт, с 1963 года трудился на ГТРК "Татарстан", пройдя путь от старшего редактора до главного редактора художественного вещания.

Сирматов в разные годы возглавлял творческо-производственный отдел "Фикер", был редактором и ведущим, до последнего времени работал в коллективе телерадиокомпании.

В 1991 году стал лауреатом премии имени Х.Ямашева, а 1986 году награжден Почетной грамотой Татарской АССР.

Индус Сирматов внес значительный вклад в развитие национального телевидения и радиовещания. Он занимался литературной и сценарной работой, создавал произведения для детей, писал рассказы, участвовал в подготовке телеспектаклей и документальных фильмов говорится в сообщении

Прощание с Индусом Сирматовым пройдет 21 ноября.