Журналист и литератор Юрий Переплеткин умер в возрасте 88 лет

Скончался 88-летний журналист и литератор Юрий Переплеткин Журналист и литератор Юрий Переплеткин умер в возрасте 88 лет

Москва15 окт Вести.В возрасте 88 лет скончался журналист, литератор и автор книг Юрий Переплеткин. Об этом сообщает Департамент общественных связей Тюменской области в MAX.

На 89-м году ушел из жизни заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный работник культуры и искусства Тюменской области Юрий Иванович Переплеткин пишет ведомство

Журналист родился в Ханты-Мансийске и отучился на факультете журналистики в Уральском государственном университете. Затем работал в Ханты-Мансийской районной газеты "Знамя коммунизма", был собственным корреспондентом по ХМАО – Югре, а затем редактором в "Тюменском комсомольце", заведовал отделом в редакции "Тюменской правды". С 1980 по 1993 год он работал собственным корреспондентом регионального отдела газеты "Известия".

Юрий Переплеткин является лауреатом премии им. В. И. Муравленко в области публицистики и обладателем знака Союза журналистов Тюменской области "Золотое перо", почетного знака Союза журналистов России "Честь. Достоинство. Профессионализм". Также он носит почетное звание "Легенда тюменской прессы".

Прощание с журналистом пройдет в зале "Роза Ритуал" в Тюмени 16 октября в 10.00.