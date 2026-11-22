Москва22 ноя Вести.В Казани 21 ноября простились с заслуженным работником культуры Татарской АССР, лауреатом республиканской премии журналистов имени Хусаина Ямашева Индусом Сирматовым. Об этом сообщает информационная служба "Вести". Проститься с тележурналистом, скончавшимся на 90-м году жизни, пришли коллеги, родные и близкие.

Он своим примером, своим талантом, своим мастерством показывал нам образцы высокого художественного телевидения сказал председатель Союза журналистов Республики Татарстан, гендиректор ОАО "Телерадиокомпания "Новый век" Ильшат Аминов

Сирматов пришел на телевидение 63 года назад. Начинал старшим редактором, затем возглавил редакцию художественных программ ГТРК "Татарстан". Возглавлял творческо‑производственный отдел "Фикер", был редактором и ведущим программы "Ильхамият", писал повести и рассказы, сценарии к документальным фильмам, произведения для детей, участвовал в подготовке телеспектаклей.

После выхода на пенсию Сирматов продолжал приходить в телекомпанию, работал над творческими проектами, встречался с коллегами, любил делиться опытом с молодыми журналистами. Для близких и родных он был любящим отцом и дедушкой, который давал всегда мудрые советы и очень любил свою семью, сказал сын Индуса Сирматова Алмаз.

Похоронили Индуса Фатыховича Сирматова в Казани.