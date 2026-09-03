Москва3 сен Вести.Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, бывший главный художник Казанского театра юного зрителя Ленар Гильмутдинов умер в возрасте 62 лет из-за инсульта, сообщила ТАСС заслуженная актриса республики, его вдова Рамзия Закирзянова.

Он болел. Вчера вечером и сегодня днем я вызывала ему скорую. У него случился инсульт сказала собеседница агентства

Прощание с Гильмутдиновым состоится 4 сентября в 10.00 в морге Республиканского бюро судмедэкспертизы по адресу: Казань, улица Сибирский Тракт, 31А.

Гильмутдинов родился 22 декабря 1963 года в Казани. Окончил Казанское художественное училище имени Н. Фешина. С 2006 по 2021 год был главным художником Казанского государственного ТЮЗа.