Москва3 сен Вести.В Татарстане скончался заслуженный деятель искусств Республики, бывший главный художник Казанского театра юного зрителя Ленар Гильмутдинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заслуженную актрису и вдова Гильмутдинова Рамзию Закирзянову.

Он умер в возрасте 62 лет.

Ленара Рафисовича не стало сегодня в 12.30 сказала собеседница агентства

По ее словам, прощание с художником состоится 4 сентября.

Ленар Гильмутдинов окончил Казанское художественное училище имени Н. Фешина. С 2006 по 2021 год он был главным художником Казанского государственного театра юного зрителя. За это время он оформил десятки детских и взрослых постановок, среди которых "Караван счастья", "Очень простая история", "Кошкин дом", "Как по щучьему велению" и другие. Также он принимал участие в росписи потолка актового зала Казанской консерватории.