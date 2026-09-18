Небензя на примере Югославии указал, что устав ООН используется в угоду Запада Небензя отметил, что Запад в Югославии впервые использовал устав ООН "как дышло"

Москва18 сен Вести.В случае с Югославией Запад впервые использовал устав ООН, как ему было выгодно, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову.

Я бы не сказал, что с распадом Югославии Ялтинский мир был уничтожен, но ему была нанесена глубокая и пока еще неизлечимая рана. Оказалось, что можно разрушать государство, можно действовать по старому колониальному принципу: разделяй и властвуй. И, конечно, несчастная Югославия стала неким сигналом к тому, что последовало за этим сказал Небензя

Журналист уточнил, действительно ли именно в случае с Югославией Запад впервые использовал устав ОНН "как дышло".

Так оно и есть, потому что в случае с независимостью Косово они вытащили из устава статью о праве народов на самоопределение, хотя никакого самоопределения, референдума, плебисцита там не было, было решение парламента, затем подтвержденное международным судом. А в случае с Крымом они ухватились за принцип территориальной целостности государства подчеркнул постпред

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из "Освободительной армии Косово" и силовыми структурами Сербии переросло в бомбардировки Союзной Республики Югославия (СРЮ) силами НАТО. Операция проводилась без одобрения Совета Безопасности ООН - западные страны утверждали, что власти СРЮ якобы проводят этнические чистки в косовской автономии. Авиаудары альянса продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. 10 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию №1244, согласно которой на территории Косово и Метохии было создано международное гражданское присутствие по безопасности.

Независимая комиссия по расследованию военных преступлений руководителей НАТО против Югославии, созданная 6 августа 1999 года, пришла к выводу, что военное вмешательство НАТО было незаконным, так как альянс не получил предварительного одобрения от Совета Безопасности ООН. Однако действия союзников оправдывались тем, что все дипломатические средства урегулирования конфликта были исчерпаны.