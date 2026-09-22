Небензя: самая важная резолюция РФ на Генассамблее ООН – о героизации нацизма

Небензя назвал резолюцию РФ о героизации нацизма самой важной на ГА ООН Небензя: самая важная резолюция РФ на Генассамблее ООН – о героизации нацизма

Москва22 сен Вести.Самая важная резолюция, с которой Россия выходит на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, – о героизации нацизма. Об этом ИС "Вести" заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Мы выходим на … [сессию] с набором наших традиционных инициатив, среди которых, наверное, самой важной является резолюция по героизации нацизма, которую мы регулярно продвигаем, несмотря на сопротивление как бывших нацистских стран, так и нынешних нацистских стран сказал он

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Алимов заявил, что российская делегация готова рассмотреть возможность встречи с представителями Украины во время Генассамблеи при наличии запроса.