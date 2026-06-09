Москва9 июн Вести.Идея формирования международной системы равной и неделимой безопасности, выдвинутая еще несколько лет назад президентом России Владимиром Путиным, пока не обсуждается в ООН, однако в конце концов она пробьет себе дорогу. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, инициатива создания международной системы равной и неделимой безопасности остается "на столе".

На нее есть спрос и запрос со стороны прежде всего государств Глобального Юга, потому что она подразумевает право на самостоятельный выбор как пути развития, так и обеспечения своей безопасности, что прежде всего должно подразумевать, что эта безопасность, которая будет обеспечена для всех стран в равной степени, не будет безопасностью за счет других. На пути ее осуществления огромное количество препятствий, потому что другая, противоположная сторона, превратила систему международных отношений в хаос - я имею в виду прежде всего коллективный Запад, попытки расширения и охвата НАТО глобальной ответственности по всему миру. Конечно, эти две концепции сталкиваются друг с другом, и никакого практического обсуждения в рамках ООН этой инициативы нет. Но она на столе, и она рано или поздно пробьет себе дорогу отметил Небензя

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на торжественном приеме в честь Дня Победы, заявил: формирующаяся многополярная архитектура мира должна основываться на принципах Устава ООН и равной неделимой безопасности.