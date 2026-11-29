Землетрясение магнитудой 5 возле Лос-Анджелеса не повлияло на работу аэропорта

Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 5 Землетрясение магнитудой 5 возле Лос-Анджелеса не повлияло на работу аэропорта

Москва29 ноя Вести.Представители международного аэропорта Лос-Анджелеса сообщили РИА Новости о том, что воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме, несмотря на зарегистрированные недалеко от столицы Калифорнии подземные толчки.

28 ноября Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5 вблизи Лос-Анджелеса. Вскоре после этого пользователи соцсети начали публиковать видеозаписи, на которых видно, как в здании аэропорта разлетаются осколки стекла, а пассажиры пытаются найти безопасное укрытие.

Осмотр летного поля аэропорта Лос-Анджелеса завершен, проблем не выявлено. Полеты осуществляются в штатном режиме заявили представители аэропорта

Они отметили, что, хотя информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало, проверки инфраструктуры все еще проводятся.

25 ноября сейсмологи зафиксировали в акватории Тихого океана, в 855 километрах от побережья Антарктиды землетрясение магнитудой 5,7.