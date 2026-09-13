Москва13 сенВести.Сейсмологи зарегистрировали серию из более чем шестидесяти слабых землетрясений на юге американского штата Калифорния в течение одних суток.
Сила большинства подземных колебаний не превышала магнитуды 2,0, при этом основное скопление эпицентров пришлось на окрестности Лос-Анджелеса, пишет газета The New York Post.
Отмечается, что в субботу ранним утром толчок магнитудой 3,4 затронул остров Санта-Каталина.
Кроме того, сообщалось о сейсмическом событии аналогичной интенсивности, которое произошло в районе залива Сан-Франциско в субботнюю ночь.
Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее в Германии было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.