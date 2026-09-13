В Калифорнии за сутки произошло более 60 небольших землетрясений

На юге Калифорнии произошла серия землетрясений В Калифорнии за сутки произошло более 60 небольших землетрясений

Москва13 сен Вести.Сейсмологи зарегистрировали серию из более чем шестидесяти слабых землетрясений на юге американского штата Калифорния в течение одних суток.

Сила большинства подземных колебаний не превышала магнитуды 2,0, при этом основное скопление эпицентров пришлось на окрестности Лос-Анджелеса, пишет газета The New York Post.

Отмечается, что в субботу ранним утром толчок магнитудой 3,4 затронул остров Санта-Каталина.

Кроме того, сообщалось о сейсмическом событии аналогичной интенсивности, которое произошло в районе залива Сан-Франциско в субботнюю ночь.

Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее в Германии было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.