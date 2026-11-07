Москва7 ноя Вести.Несколько европейских телекомпаний получили электронные письма с угрозой взрыва, подписанные неким "Михаилом Андроповым". Из-за эвакуации некоторые каналы прерывали прямой эфир, сообщает Reuters.

Письма, подписанные именем "Михаил Андропов", имели заголовок "Послание Западу". Автор утверждал, что его сообщник заложил взрывное устройство в здании адресата, которое должно сработать через 45 минут. В числе следующих целей он назвал пассажирские самолёты, круизные лайнеры, метро и поезда. Это тот же отправитель, что заявил о причастности к волне ложных сообщений о минировании самолетов в Европе и пригрозил новыми атаками говорится в сообщении

Среди телекомпаний, получивших угрозы британская Sky News и ирландские Irish Independent, Mediahaus, Independent News Media и RTÉ, а также болгарская Nova TV.

После получения угроз дублинская RTÉ эвакуировала сотрудников и на время обследовала помещения более трех часов транслировала музыку. Софийская Nova TV эвакуировала редакцию, однако вещание телеканала не прерывалось. О реакции других телеканалов не сообщается.

Ирландские журналисты обнаружили возможную зацепку, позволяющую выйти на отправителя. Его адрес оказался связан с учебным заведением в Литве, а данные учетной записи фигурировали как минимум в двух утечках. Эксперты по кибербезопасности предположили, что злоумышленник мог получить доступ к настоящему почтовому аккаунту и использовать его для рассылки угроз.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что власти пока не установили, действовал ли один человек или организованная группа.

Фамилия "Андропов" может быть отсылкой к бывшему главе СССР Юрию Андропову, однако никаких доказательств российского происхождения угроз нет.

Ранее сообщалось, что несколько европейских компаний получили сообщения с угрозами взрыва самолетов.