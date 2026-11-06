Москва6 ноя Вести.Авторы анонимных писем, из-за которых эвакуировали офисы ряда ирландских СМИ, а многие пассажирские авиарейсы по всей Европе был вынуждены пойти на экстренную посадку, пообещали европейцам "новые волны атак" в ближайшее время. Об этом, цитируя текст письма, сообщила газета Financial Times.

В письме, названном "Послание Западу", авторы заявили, что произошедшее - "лишь малая часть того, что ждет Европу в ближайшем будущем", и пригрозили, что позже последуют "новые волны атак". Злоумышленники пообещали, что будут инициировать атаки против самолетов, круизных лайнеров, станций метро и поездов.

Ранее ряд европейских авиакомпаний получили предупреждения об угрозе минирования. Сообщения поступили в адрес самолетов в Чехии, Румынии, Франции и других странах Европы.

Позднее редакции ряда ирландских СМИ также получили сообщение с угрозами, из-за чего были вынуждены эвакуировать свои офисы. Инцидент затронул телеканал RTÉ, газеты Irish Independent, радиостанций Newstalk, Today FM, Spin 1038 и 98FM. Также предупреждение получил британский телеканал Fox News.