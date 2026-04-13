Музей в Германии закрыл россиянам и украинцам доступ к коллекции военной техники

Москва13 апр Вести.В немецком городе Кобленце музей военной техники запретил гражданам России и еще ряда стран смотреть экспозицию. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Уточняется, что ограничения были введены еще в марте.

В связи с требованиями военной безопасности доступ к коллекции в настоящее время запрещен гражданам государств, перечисленных в соответствии с пунктом 17 статьи 13 Закона о проверке благонадежности говорится в сообщении

Помимо россиян, доступ теперь запрещен гражданам Украины, Белоруссии, Афганистана, Алжира, Армении, Азербайджана, Китая, Грузии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, КНДР, Кубы, Лаоса, Ливана, Ливии, Молдавии, Пакистана, Судана, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Вьетнама.