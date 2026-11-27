На Камчатке доставка тела умершего 3 недели назад перенесена на следующую неделю

Непогода помещала похоронам умершего три недели назад на Камчатке мужчины На Камчатке доставка тела умершего 3 недели назад перенесена на следующую неделю

Москва27 ноя Вести.Доставка в районную больницу тела мужчины, умершего в селе Слаутное на Камчатке в начале ноября, переносится на следующую неделю из-за непогоды, сообщил ТАСС омбудсмен края Евгений Беляев.

Он подключился к решению вопроса, пояснив, что захоронение станет возможным только после медицинских манипуляций в больнице в селе Каменское.

Договоренность по транспортировке достигнута еще 20 ноября, но погода не дает возможность посадить борт. Доставка запланирована на начало следующей недели сказал Беляев

В настоящий момент стоимость перевозки умершего вертолетом в ближайшую районную больницу на Камчатке может достигать 500 тысяч рублей.