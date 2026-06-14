Никас Сафронов признался, что никогда не стал бы писать портрет Зеленского Никас Сафронов исключил для себя возможность написать портрет Зеленского

Москва14 июн Вести.Народный художник России Никас Сафронов заявил, что никогда не взялся бы за портрет Владимира Зеленского.

"Я никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. Это не историческое лицо. Не думаю, что он войдет в историю как созидатель", — сказал Сафронов в беседе с РИА Новости.

По мнению художника, в мире есть люди-разрушители, которые проявляют себя исключительно с негативной стороны: одни уничтожают храмы, другие организуют подрывы. Такие люди никогда не станут героями его полотен.

"Этих людей я не стал бы писать, чтобы они не оставались в моем искусстве", — добавил он.

Сафронов известен сериями портретов знаменитых современников: Майи Плисецкой, Зураба Соткилавы, Михаила Горбачева, Юрия Лужкова, Гейдара Алиева и многих других. В марте 2025 года президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу портрет, на котором тот изображен после покушения — автором работы оказался именно Сафронов.