Москва5 октВести.В Нижегородской области жителю Дзержинска предъявлено обвинение по статье о приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированной табачной продукции. Подробности сообщает региональная прокуратура в MAX.
По материалам следствия, с мая 2023 года по февраль 2026 года обвиняемый приобретал в Москве с целью продажи оптовые партии табачной продукции без маркировки и реализовывал их в розницу или мелкими оптовыми партиями. Табак он хранил в арендованном складском помещении на ул. Самохвалова в Дзержинске и принадлежащем ему гараже.
Противоправная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в феврале 2026 г.говорится в сообщении
При проведении обыска табачная продукция без маркировки в количестве более 181 тысяч упаковок была обнаружена. Общая сумма незаконной продукции превысила 27,7 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Дзержинский городской суд.