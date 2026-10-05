Нижегородца обвиняют в незаконном сбыте табака на сумму более 27 млн рублей

Нижегородца будут судить за незаконный сбыт табака на сумму более 27 млн рублей Нижегородца обвиняют в незаконном сбыте табака на сумму более 27 млн рублей

Москва5 окт Вести.В Нижегородской области жителю Дзержинска предъявлено обвинение по статье о приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированной табачной продукции. Подробности сообщает региональная прокуратура в MAX.

По материалам следствия, с мая 2023 года по февраль 2026 года обвиняемый приобретал в Москве с целью продажи оптовые партии табачной продукции без маркировки и реализовывал их в розницу или мелкими оптовыми партиями. Табак он хранил в арендованном складском помещении на ул. Самохвалова в Дзержинске и принадлежащем ему гараже.

Противоправная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в феврале 2026 г. говорится в сообщении

При проведении обыска табачная продукция без маркировки в количестве более 181 тысяч упаковок была обнаружена. Общая сумма незаконной продукции превысила 27,7 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Дзержинский городской суд.