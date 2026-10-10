Астраханца будут судить за незаконную торговлю табаком и товарами с никотином

Житель Астрахани обвиняется в продаже немаркированных табачных изделий Астраханца будут судить за незаконную торговлю табаком и товарами с никотином

Москва10 окт Вести.В Астрахани 32‑летний мужчина пойдет под суд за продажу немаркированных табачных изделий и содержащих никотин товаров. Об этом сообщает МВД России.

Полицейские выяснили, что мужчина покупал электронные сигареты, жидкости к ним и табачную продукцию, а потом продавал их в своих магазинах. При этом на товарах не было обязательной маркировки, предусмотренной законодательством.

В ходе осмотра оперативники изъяли из незаконного оборота более 4 тысяч единиц товара на общую сумму порядка 5 миллионов рублей уточняется в сообщении

Продавцу предъявлено обвинение по статье 171.1 УК РФ — за хранение и продажу товаров без обязательной маркировки.