Москва9 ноя Вести.Продажу биокаминов на российских маркетплейсах необходимо либо запретить, либо существенно ограничить. Об этом заявил общественный деятель и юрист Сергей Багян изданию "Абзац".

Биокамин представляет собой устройство с открытым огнем, которое работает на экологичном жидком топливе биоэтаноле, не выделяет дыма, копоти и не требует дымохода.

По мнению эксперта, бесконтрольная торговля устройствами с открытым огнем, особенно без инструкций и предупреждающей маркировки, может представлять угрозу для покупателей.

Можно пойти по пути либо полного запрета продажи на маркетплейсах, либо до более жестких требований к такой продукции при продаже на маркетплейсах. Не допускать к продаже товары без инструкции по эксплуатации сказал Багян

Он отметил, что на маркетплейсах встречаются биокамины, которые продаются без понятных инструкций по эксплуатации, правил заправки и предупреждений о возможных рисках. В связи с этим, полагает эксперт, нужно пересмотреть отношение к биокаминам как к полностью безопасным устройствам.

Первым шагом Багян назвал изменение законодательного регулирования этой категории товаров. Он подчеркнул, что вся подобная продукция должна проходить строгую обязательную сертификацию, поскольку вопросы пожарной безопасности и сохранения жизни людей должны быть приоритетом.

Ранее стало известно, что московский суд по иску прокуратуры запретил размещение двух объявлений на маркетплейсе о продаже китового уса.