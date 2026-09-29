Эксперт Бусахин: для ИЖС нужно ввести требования к безопасности электрики Эксперт Бусахин рассказал, можно ли обезопасить ИЖС от пожаров

Москва29 сен Вести.Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) необходимо ввести требования к безопасности электрики, чтобы решить проблему пожаров. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений Алексей Бусахин.

Отмечается, что по данным МЧС России, за первые полгода в стране вспыхнуло более 15 000 пожаров в индивидуальных домах, погибших уже 2 000 человек. Причина, как сообщается, заключается в недостатке знаний о требованиях безопасности, особенностях строительства и в неисправной электропроводке.

По словам Бусахина, под жестким контролем находятся только газопотребляющие приборы, тогда как безопасность остального оборудования во многом остается на ответственности владельцев частных домов. Он подчеркнул, что особенно это касается старых зданий, построенных еще в советское время, так как горят в основном эти дома. Он также выразил сомнение к обязательных государственным требования по электрике, отметив, что вряд ли может что-то получится.

Здесь, конечно, чуть-чуть сложнее. Без обязательных государственных требований к безопасности по электрике вряд ли у нас что получится. На сегодняшний день для ИЖС они отсутствуют. Наверное, в первую очередь должны договориться между собой Минэнерго и Минстрой, должен стоять определенный запрет на любые действия с имуществом продать, купить и так далее, пока нет технического заключения о безопасности эксплуатации этого здания. Второе – это то, что должна происходить какое-то приемка выполненных работ, а для этого должен быть проект. То есть начинается все с проекта, и, если есть проект, тогда должен быть специалист, который приедет, проконтролирует и примет пояснил Бусахин

Он также добавил, что хороший специалист сразу по электрическому шкафу поймет, как обстоят дела с техникой в доме.