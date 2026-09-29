Москва29 сен Вести.Строительство жилья на территориях с рисками природных чрезвычайных ситуаций необходимо страховать. Это снизит нагрузку на бюджет при ликвидации последствий и создаст стимул для граждан осознанно подходить к строительству дома. Об этом сообщил РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков.

По его словам, ежегодно в том или ином регионе России происходят чрезвычайные ситуации природного характера.

Мы давно хотим использовать механизм страхования, чтобы, во-первых, снизить бюджетную нагрузку, а во-вторых, создать стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома отметил Чебесков

Он напомнил, что добровольный механизм, введенный в 2019 году, не заработал, поэтому власти вынуждены переходить к обязательным мерам для тех, кто строится на опасных территориях.

В министерстве подчеркнули, что вопрос защиты недвижимости от природных катастроф сейчас является приоритетным.