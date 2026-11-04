Суд в Москве запретил объявления о продаже китового уса на маркетплейсах Столичный суд запретил объявления о продаже китового уса

Москва4 ноя Вести.Суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры и запретил два объявления на маркетплейсе о продаже китового уса из-за нарушения законодательства об охране объектов животного мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что надзорное ведомство обнаружило два объявления и установило, что оба продавца китового уса живут в Москве. Вместе с тем конечные владельцы установлены не были.

Выставленный на продажу китовый ус не относится к сувенирным изделиям, которые внесены в приложения СИТЕС, выяснила прокуратура и обратилась в суд с иском о признании информации запрещенной к распространению в России говорится в публикации

Суд удовлетворил административный иск. Теперь Роскомнадзор внесет страницы в единый реестр запрещенных в РФ сайтов.