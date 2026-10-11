Москва11 окт Вести.За демонстрацию и публикацию жестокого обращения с животными в России предусмотрены крупный штраф и уголовная ответственность. Об этом ИС "Вести" заявил адвокат, управляющий партнер МКА "Юрасов, Ларин и партнеры" Владимир Юрасов, комментируя введение запрета видеороликов и фотографий с петушиными боями, которые были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте".

В случае гибели животного или увечья животного, а также если это действие совершено в группе с демонстрацией публично, то это уголовная ответственность, там санкция как финансовая – это до 300 тысяч рублей – либо вплоть до лишения свободы [сроком] от одного до трех лет. Касательно публичной демонстрации видеороликов … это уголовно-наказуемое деяние. Ну и, естественно, черт кроется в деталях, все необходимо анализировать правоохранительным органам: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона … Если их вина будет доказана, то они должны … нести суровое наказание сказал адвокат

Ранее сообщалось, что российский суд запретил распространять видео и фото петушиных боев в интернете.