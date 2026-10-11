Суд в России запретил распространять видео и фото петушиных боев в интернете

В России запретили публиковать видео петушиных боев в интернете Суд в России запретил распространять видео и фото петушиных боев в интернете

Москва11 окт Вести.Российский суд запретил распространять видео и фото петушиных боев в интернете, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Как отмечается, прокуратура в ходе мониторинга обнаружила в интернете информацию о жестоком обращении с животными. Уточняется, что речь идет о видеороликах и фото с изображением петушиных боев. Установить владельца сайта не удалось, поэтому прокуратура подала иск в суд с требованием запретить распространение соответствующей информации.

Административное исковое заявление прокурора ... о признании информации запрещенной к распространению удовлетворить говорится в материалах дела

Решение к настоящему моменту вступило в законную силу.