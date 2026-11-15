Москва15 нояВести.Суд в Москве запретил к распространению информацию о продаже пеликана и заблокировал сайт с соответствующим предложением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Суд постановил признать размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению на территории Россииговорится в тексте
Поводом для обращения в суд стала прокурорская проверка. Оказалось, что на одной из страниц сайта была информация о продаже птицы для частного содержания, в том числе была указана ее стоимость. Тексты на сайте написаны по-русски и возможности смены языка нет, соответственно целевой аудиторией является именно русскоязычное население.
Принимая решение, суд сослался на перечень животных, запрещенных к содержанию в России. В этот список входят пеликанообразные (Pelecanidae). Содержать их дома запрещено законом, исключение делается только для зоопарков, зоосадов, цирков, дельфинариев, океанариумов, зоотеатров и отдельных случаев, установленных правительством.