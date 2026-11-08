Сервис по покупке отзывов на маркетплейсах запрещен по решению суда в Москве

Суд в Москве запретил интернет-сервис по покупке отзывов на маркетплейсах Сервис по покупке отзывов на маркетплейсах запрещен по решению суда в Москве

Москва8 ноя Вести.Суд в Москве вынес решение о запрете интернет-сервиса для покупки и удаления отзывов и оценок на крупнейших маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Сайт, на котором можно было купить отзывы и отметки одобрения к ним, а также удалить негативные комментарии на крупнейших российских маркетплейсах, находился в открытом доступе. В прокуратуре отметили, что сервис нарушал закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", и обратились в суд с иском о признании информации запрещенной к распространению говорится в публикации

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и признал запрещенной к распространению всю информацию на сервисе. В настоящее время эта страница в сети недоступна.