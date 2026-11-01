Суд в Москве запретил Apple продолжать спор с VK в США

Apple запретили судиться с VK в США Суд в Москве запретил Apple продолжать спор с VK в США

Москва1 ноя Вести.Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Apple, Apple Distribution International, "Эппл Рус" и их представителям продолжать судебное разбирательство против VK в США. Согласно постановлению суда, в течение семи дней они должны отозвать поданный иск.

Разбирательство связано с удалением приложений российского холдинга из App Store. VK обратилась в суд с требованием восстановить доступ к своим приложениям в магазине Apple.

Ранее, 20 октября, Apple подала антиисковое заявление, потребовав запретить VK вести судебные процессы за пределами Северного округа Калифорнии. Компания ссылалась на то, что такое условие предусмотрено лицензионным соглашением для разработчиков. Американский суд удовлетворил ходатайство Apple.