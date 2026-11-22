В Пскове арестован подозреваемый в контрабанде крупной партии сигарет За контрабанду крупной партии сигарет заключен под стражу житель Пскова

Москва22 ноя Вести.Житель Пскова, подозреваемый в контрабанде табачных изделий на сумму более 3,9 млн рублей, заключен под стражу до 19 января 2027 года по решению Псковском городского суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 226.1 УК РФ - контрабанде, то есть незаконном перемещении через государственную границу РФ приобретенных в Республике Беларусь табачных изделий, на сумму более 3,9 миллионов рублей говорится в сообщении

Подозреваемый не отрицает свою причастность к расследуемому преступлению. Сейчас выясняется его возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.