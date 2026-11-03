Москва3 ноя Вести.Бывшего генерального директора Тульского патронного завода Сергея Лукина обвиняют в контрабанде, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ему предъявлено обвинение по статье 226.1 УК РФ (контрабанда) приводит агентство слова своего собеседника

О задержании Лукина стало известно 3 ноября, однако следственные действия в отношении него начались еще несколько недель назад. После 235-й гарнизонный военный суд заключил его под стражу.

Сергей Лукин возглавлял АО "ТПЗ" с января 2023 года.