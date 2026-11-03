Москва3 ноя Вести.Генеральный директор Тульского патронного завода (АО "ТПЗ") Сергей Лукин отправлен в СИЗО. Об этом сообщило интернет-издание Mash.

Отмечается, что топ-менеджера задержали несколько недель назад по делу о мошенничестве, а 14 октября арестовали.

Лукин руководил патронным предприятием с января 2023 года. По информации, распространяемой в сети, с 29 октября пост гендиректора завода занял Алексей Рыбаков, ранее работавший там директором по безопасности.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока не было.

"Тульский патронный завод" (АО "ТПЗ") — одно из ведущих предприятий России по производству патронов для стрелкового оружия, основанное в 1880 году.