Москва26 окт Вести.Тверской районный суд Москвы заключил под стражу бывшего члена совета директоров ПАО "Норникель" Станислава Лучицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на базу данных суда.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Лучицкого С.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу отмечается в публикации

Уточняется, что судебное решение было принято 23 октября.

Лучицкий входил в совет директоров ГМК "Норильский никель" в 2021-2023 годах. На тот момент он также занимал пост заместителя генерального директора компании "Руссдрагмет", управлявшей золотодобывающей Highland Gold Mining. Кроме того, был членом совета директоров самой HGM.

Со своей стороны, в "Норникеле" заявили, что Лучицкий давно не имеет к ней отношения и его дело с деятельностью компании не связано.