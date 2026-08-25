СМИ: по делу о мошенничестве арестован гендиректор НПЦ "ТулаДрон" Григорьев

В Туле арестован генеральный директор НПЦ "ТулаДрон" Евгений Григорьев СМИ: по делу о мошенничестве арестован гендиректор НПЦ "ТулаДрон" Григорьев

Москва25 авг Вести.В Туле взят под арест генеральный директор НПЦ "ТулаДрон" Евгений Григорьев, сообщает издание "Тульские новости" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что мера пресечения была избрана еще 14 августа, суд отправил его под стражу на два месяца.

Уточняется, что Григорьев может фигурировать в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, речь идет о его профессиональной деятельности.

Официальной информации о каких-либо следственных действиях в отношении Григорьева нет.