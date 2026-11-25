Москва25 нояВести.Ночью 25 ноября в Новороссийске дважды объявлялась тревога в условиях отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из данных главы города Андрея Кравченко в официальном канале на платформе MAX.
В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака БПЛАпредупредил жителей мэр в 2.20, после чего сообщил об отмене тревоги в 2.32
Второй раз об ударе вражеских беспилотников Кравченко проинформировал в 3.25. Атака продолжалась в течение часа, тревога была отменена в 4.25.
О последствиях воздушных ударов со стороны ВСУ не сообщалось.