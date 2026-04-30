Москва30 апр Вести.Оценка ущерба, нанесенного нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, и определение сроков его восстановления будут возможны только после полного завершения работ по тушению пожара. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам заместителя председателя правительства, ситуация на объекте в настоящий момент остается сложной. Специалисты приступят к детальному анализу последствий инцидента и составлению прогнозов по возвращению завода в строй сразу после того, как возгорание будет окончательно ликвидировано. На текущий момент формирование конкретных графиков ремонта считается преждевременным.