Москва31 авг Вести.Оказывать помощь пострадавшему от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) бизнесу нужно в ручном режиме. Такое мнение беседе с ИС "Вести" озвучила заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

По ее словам, государству следует пересмотреть перечень документов, которые нужно предоставить для учета реального состояния дел у предпринимателя.

Надо все-таки смотреть нормативные документы и по списку документов, которые пострадавшие предприниматели должны предъявлять, все-таки менять перечень документов в пользу того более объективного. Да, мы не говорим о том, чтобы там всем подряд предоставить. Конечно, как-то документально это должно быть подтверждено. Но все-таки пересмотреть перечень, потому что банковская структура и банковская система выдачи документов, она весьма строгая, и там много автоматизировано. Эти люди сейчас не могут этим воспользоваться. Значит, надо все-таки в ручном режиме какие-то другие документы [проверять], и вот эти предложения нами направлены сказала Авксентьева

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба кабмина.