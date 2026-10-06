Москва6 окт Вести.Новым министром строительства Белгородской области назначен Алексей Гержик. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

На должность министра строительства Белгородской области назначен Алексей Дмитриевич Гержик Алексей Дмитриевич имеет большой опыт работы в строительной отрасли. Уверен, что его профессионализм и знания помогут обеспечить качественное выполнение всех стоящих перед нами и перед министерством строительства задач