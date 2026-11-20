Новым послом Армении в России стал Самвел Мкртчян Президент Армении назначил нового посла в России

Москва20 ноя Вести.Новым послом Армении в России стал Самвел Мкртчян. Дипломат ранее представлял интересы страны в ряде государств Европы и в НАТО. Соответсвующий указ подписал Президент Армении Ваагн Хачатурян.

Мкртчян официально назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации вместо Гургена Арсеняна. Последний был снят с должности другим указом президента.

Ранее распространялись сообщения о том, что Москва отказывается согласовывать кандидатуру Мкртчяна на пост посла Армении. Однако эта информация была опровергнута официальным заявлением МИД России.