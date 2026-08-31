В Ереване заявили о высоком союзническом статусе отношений с Россией

Глава МИД Армении Мирзоян назвал Россию официальным союзником Еревана В Ереване заявили о высоком союзническом статусе отношений с Россией

Москва31 авг Вести.Армения и Россия связаны ключевыми договоренностями, которые придают двум странам статус союзников, что превосходит рамки обычного стратегического партнерства. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению.

По словам главы дипломатического ведомства, межгосударственные отношения между Ереваном и Москвой укреплены договорной базой в правовой, политической и экономической сферах. Мирзоян подчеркнул, что этот комплекс соглашений делает страны именно союзниками на международной арене.