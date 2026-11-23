Москва23 ноя Вести.Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы об отзыве послов республики из 13 государств. Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.

Согласно приказам, от занимаемых должностей освобождены Цовинар Амбарцумян, представлявшая интересы страны в Болгарии и Северной Македонии, и Тигран Мкртчян, возглавлявший дипмиссию в Греции и Албании.

Кадровые изменения затронули и представительства Армении в странах Южной и Северной Америки. Так, отзываются посол в Аргентине, Чили и Перу Ованнес Вирабян, а также дипломатический представитель в Канаде, Доминиканской Республике, на Кубе и Ямайке Анаит Арутюнян.

Кроме того, завершаются полномочия Армана Акопяна в качестве посла в Израиле, Виктора Биягова, исполнявшего обязанности посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО, и главы миссии республики при альянсе НАТО Армана Исраеляна.

Причины ротации дипкорпуса пока не уточняются.

На днях новым послом Армении в России стал Самвел Мкртчян, который ранее представлял интересы страны в ряде государств Европы и в НАТО.