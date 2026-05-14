На Украине появилось объединение "Поиск царства божьего и правды его"

Москва14 мая Вести.В Верховной раде Украины появилось новое межфракционное депутатское объединение. Оно называется "Поиск царства божьего и правды его".

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко во время заседания парламента сообщил, что возглавит объединение депутат от фракции правящей партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Мазурашу известен тем, что выступает против преследования Украинской православной церкви. Депутат критикует попытки разделить общество по языковым и религиозным признакам.