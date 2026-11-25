Москва25 ноя Вести.Объем российских активов, которые заморожены в Швейцарии, вырос до 8,5 млрд швейцарских франков (10,2 млрд долларов). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление руководителя подразделения по санкциям Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) Даниэля Эби в ходе юридической конференции в Женеве.

Спикер сообщил, что по сравнению с апрелем 2025 года стоимость замороженных активов увеличилась на 15% – с 7,4 до 8,5 млрд франков. Он объяснил это заморозкой дополнительных активов и ростом стоимости части активов, которые хранятся в золоте.

В то же время стоимость заблокированных активов Банка России сократилась на 9% – до 6,8 млрд франков – за полтора года. Эби пояснил, что это связано не с разблокировкой средств, а со снижением стоимости валют, в которых номинированы активы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет по закону преследовать всех причастных к изъятию активов страны.