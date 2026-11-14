Слюсарь: гостиница загорелась после падения БПЛА в Ростовской области

Обломки беспилотника привели к пожару в гостинице в Ростовской области Слюсарь: гостиница загорелась после падения БПЛА в Ростовской области

Москва14 ноя Вести.Беспилотные летательные аппараты были ликвидирован минувшей ночью в небе над Миллеровским районом Ростовской области, об этом сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе указал чиновник

В результате падения обомков дрона в хуторе Северный сад оказалась повреждена гостиница, началось возгорание. В настоящее время оно ликвидировано. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.