Москва14 нояВести.Беспилотные летательные аппараты были ликвидирован минувшей ночью в небе над Миллеровским районом Ростовской области, об этом сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районеуказал чиновник
В результате падения обомков дрона в хуторе Северный сад оказалась повреждена гостиница, началось возгорание. В настоящее время оно ликвидировано. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.