Очевидцы пришли на помощь фрирайдеру, оказавшемуся под снегом в Хакасии Mash: сноубордиста в Хакасии откопали из-под снега

Москва9 ноя Вести.Гид-фрирайдер Игорь Л. был спасен очевидцами после происшествия в Хакасии, сообщает Mash.

ЧП произошло в Приисковом, которое является популярным местом для катания вне трасс.

39-летний гид-фрирайдер … попал под снежную массу в Приисковом, популярном месте для внетрассового катания. Спортсмен ушел в сугроб вниз с головой говорится в публикации

Многочисленные очевидцы, находившиеся неподалеку от места происшествия, оперативно пришли на помощь фрирайдеру.

Пострадал ли сноубордист, пока не уточняется.