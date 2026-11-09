Москва9 нояВести.Гид-фрирайдер Игорь Л. был спасен очевидцами после происшествия в Хакасии, сообщает Mash.
ЧП произошло в Приисковом, которое является популярным местом для катания вне трасс.
39-летний гид-фрирайдер … попал под снежную массу в Приисковом, популярном месте для внетрассового катания. Спортсмен ушел в сугроб вниз с головойговорится в публикации
Многочисленные очевидцы, находившиеся неподалеку от места происшествия, оперативно пришли на помощь фрирайдеру.
Пострадал ли сноубордист, пока не уточняется.