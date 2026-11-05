Появилось видео эвакуации охотника, застрявшего в тайге рядом с телом товарища МЧС обнародовало видео эвакуации охотника из красноярской тайги

Москва5 ноя Вести.Спасатели смогли добраться до охотников, застрявших несколько дней назад рядом с телом погибшего товарища в красноярской тайге. Людей эвакуировали бортом Ми-8 МЧС России.

Как сообщает региональный главк ведомства, специалисты отправились к месту ЧП сразу же, как только позволили погодные условия. Также в операции участвовала следственная группа.

На месте охотника осмотрели специалисты, в медицинской помощи он не нуждался. Тело его погибшего товарища спасателям пришлось поднимать из непроходимой тайги на борт, используя приемы беспарашютного десантирования. Мужчину и еще одного из охотников, ранее прибывших к месту происшествия, доставили в поселок Курагино говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В конце октября опытный охотник ушел в тайгу проверить избу и столкнулся с медведем, который нанес ему смертельные травмы. Спустя некоторое время на его поиски отправился приятель, нашел тело, а хищника застрелил. Но самостоятельно вернуться к ближайшему населенному пункту за 160 км не смог и провел в одиночестве три дня, имея при себе несколько патронов и запас еды на неделю.

После к нему выдвинулись на помощь друзья, которым пришлось идти пешком 15 километров, и тоже застряли там из-за непогоды.