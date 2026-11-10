МЧС: спасатели эвакуировали двух геологов из "снежного плена" в Хабаровском крае

Сотрудники МЧС помогли геологам спастись из "снежного плена" в Хабаровском крае МЧС: спасатели эвакуировали двух геологов из "снежного плена" в Хабаровском крае

Москва10 ноя Вести.Специалисты МЧС эвакуировали двух заблокированных снежными заносами геологов в Хабаровском крае, сообщается в MAX-канале ведомства региона.

Два геолога застряли из-за снежного циклона в 24 км от населенного пункта Мухен в районе имени Лазо и попросили помощи у спасателей. У них закончилось продовольствие. Оставив в сугробах свой УАЗ, геологи пошли пешком, за 6 часов по сугробам они преодолели 7 км. Дошли до пасеки, где смогли обогреться и связаться с родственниками, попросить о помощи.

Им на подмогу вылетел МИ-8. Экипажем вертолета было принято решение эвакуировать геологов с помощью лебедки говорится в сообщении

Медицинская помощь спасенным не требовалась.