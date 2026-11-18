Москва18 нояВести.В Белгородской области мирный житель погиб, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве, сообщили в региональном оперштабе.
В селе Грузское Борисовского округа мужчина подорвался на неустановленном взрывном устройстве. От полученных травм он скончался на местеговорится в сообщении
На трассе возле хутора Красиво в результате атаки FPV-дрона женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ей оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.
Автомобиль получил повреждения.