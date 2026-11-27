Контейнеровоз HALIMA под флагом Панамы затонул у берегов Кубы, погиб человек

Один из членов экипажа погиб при крушении контейнеровоза у берегов Кубы Контейнеровоз HALIMA под флагом Панамы затонул у берегов Кубы, погиб человек

Москва27 ноя Вести.Эксплуатируемый компанией Sidra Line контейнеровоз HALIMA, шедший под панамским флагом, затонул у берегов Кубы, погиб один из членов экипажа. Об этом сообщает газета Granma, опубликовавшая заявление Морской администрации Кубы.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 26 ноября неподалеку от бухты Кабаньяс кубинской провинции Артемиса. Согласно сообщению, на борту находились 208 контейнеров и 16 членов экипажа – граждан Египта и Индонезии.

По данным морской администрации, спасены 13 членов экипажа, один человек погиб, поиски еще трех человек продолжаются.

Ранее служба экстренной помощи Балеарских островов сообщила, что у берегов испанского острова Ибица затонул танкер Med Emre, погиб один из членов экипажа.